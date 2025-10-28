Haedal Staked WAL（HAWAL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.238633 24H最高價 $ 0.263511 歷史最高 $ 0.455937 最低價 $ 0.129313 漲跌幅（1H） +0.21% 漲跌幅（1D） -4.89% 漲跌幅（7D） +3.60%

Haedal Staked WAL（HAWAL）目前實時價格為 $0.241661。過去 24 小時內，HAWAL 的交易價格在 $ 0.238633 至 $ 0.263511 之間波動，市場活躍度顯著。HAWAL 的歷史最高價為 $ 0.455937，歷史最低價為 $ 0.129313。

從短期表現來看，HAWAL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.21%，過去 24 小時內變動為 -4.89%，過去 7 天內累計變動為 +3.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Haedal Staked WAL（HAWAL）市場資訊

市值 $ 38.52K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 38.52K 流通量 160.00K 總供應量 160,000.0

Haedal Staked WAL 的目前市值為 $ 38.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HAWAL 的流通量為 160.00K，總供應量是 160000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.52K。