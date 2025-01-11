Hades 圖標

Hades 價格 (HADES)

USD

Hades (HADES) 實時價格圖表

$0.054776
$0.054776$0.054776
+1.50%(1D)

今天 Hades (HADES) 的價格

今天 Hades (HADES) 的實時價格爲 0.054776 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HADES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hades 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.93K USD
- Hades 當天價格變化爲 +1.51%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 HADES兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 HADES 價格信息的首選平臺。

Hades (HADES) 價格表現 USD

今天內，Hades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00081239
在過去30天內，Hades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0189132051
在過去60天內，Hades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0064924020
在過去90天內，Hades 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01392995443445722

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00081239+1.51%
30天$ -0.0189132051-34.52%
60天$ -0.0064924020-11.85%
90天$ +0.01392995443445722+34.10%

Hades (HADES) 價格分析

Hades 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.051787
$ 0.051787$ 0.051787

$ 0.06647
$ 0.06647$ 0.06647

$ 9.67
$ 9.67$ 9.67

-3.19%

+1.51%

-27.11%

Hades (HADES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.93K
$ 13.93K$ 13.93K

0.00
0.00 0.00

什麼是Hades (HADES)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Hades (HADES) 資源

官網

大家還在問：關於 Hades (HADES) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

HADES 兌換爲當地貨幣

1 HADES 兌換 AUD
A$0.08873712
1 HADES 兌換 GBP
0.04436856
1 HADES 兌換 EUR
0.05313272
1 HADES 兌換 USD
$0.054776
1 HADES 兌換 MYR
RM0.24594424
1 HADES 兌換 TRY
1.94016592
1 HADES 兌換 JPY
¥8.63653192
1 HADES 兌換 RUB
5.56688488
1 HADES 兌換 INR
4.72114344
1 HADES 兌換 IDR
Rp897.96706944
1 HADES 兌換 PHP
3.231784
1 HADES 兌換 EGP
￡E.2.76783128
1 HADES 兌換 BRL
R$0.33522912
1 HADES 兌換 CAD
C$0.07887744
1 HADES 兌換 BDT
6.68157648
1 HADES 兌換 NGN
84.92361488
1 HADES 兌換 UAH
2.31592928
1 HADES 兌換 VES
Bs2.903128
1 HADES 兌換 PKR
Rs15.25347272
1 HADES 兌換 KZT
28.9052952
1 HADES 兌換 THB
฿1.89963168
1 HADES 兌換 TWD
NT$1.81363336
1 HADES 兌換 CHF
Fr0.04984616
1 HADES 兌換 HKD
HK$0.42615728
1 HADES 兌換 MAD
.د.م0.54995104