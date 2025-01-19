Hachi Inu 價格 (HACHI INU)
今天 Hachi Inu (HACHI INU) 的實時價格爲 0.02487586 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HACHI INU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hachi Inu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 405.10 USD
- Hachi Inu 當天價格變化爲 -5.75%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Hachi Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00151909904790728。
在過去30天內，Hachi Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Hachi Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Hachi Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00151909904790728
|-5.75%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Hachi Inu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.69%
-5.75%
-21.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hachi Inu is a fun, community-driven meme token inspired by the loyal spirit of the Hachiko dog. The project aims to bring together cryptocurrency enthusiasts through humor and a shared love for memes. With a strong focus on building a vibrant community, Hachi Inu seeks to create value for its holders by leveraging social media, community engagement, and rewarding loyal supporters. It’s a lighthearted, decentralized project that combines meme culture with the potential for growth in the crypto space.
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|1 HACHI INU 兌換 AUD
A$0.0400501346
|1 HACHI INU 兌換 GBP
￡0.0203982052
|1 HACHI INU 兌換 EUR
€0.0241295842
|1 HACHI INU 兌換 USD
$0.02487586
|1 HACHI INU 兌換 MYR
RM0.11194137
|1 HACHI INU 兌換 TRY
₺0.8813517198
|1 HACHI INU 兌換 JPY
¥3.8873506422
|1 HACHI INU 兌換 RUB
₽2.5487806156
|1 HACHI INU 兌換 INR
₹2.1537519588
|1 HACHI INU 兌換 IDR
Rp407.8009183584
|1 HACHI INU 兌換 PHP
₱1.456481603
|1 HACHI INU 兌換 EGP
￡E.1.2492656892
|1 HACHI INU 兌換 BRL
R$0.151742746
|1 HACHI INU 兌換 CAD
C$0.0358212384
|1 HACHI INU 兌換 BDT
৳3.02241699
|1 HACHI INU 兌換 NGN
₦38.7473858118
|1 HACHI INU 兌換 UAH
₴1.0475224646
|1 HACHI INU 兌換 VES
Bs1.34329644
|1 HACHI INU 兌換 PKR
Rs6.9348922508
|1 HACHI INU 兌換 KZT
₸13.2036089708
|1 HACHI INU 兌換 THB
฿0.8554808254
|1 HACHI INU 兌換 TWD
NT$0.8181670354
|1 HACHI INU 兌換 CHF
Fr0.0226370326
|1 HACHI INU 兌換 HKD
HK$0.1935341908
|1 HACHI INU 兌換 MAD
.د.م0.2497536344