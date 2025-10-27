Habitat（HABITAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.079864 24H最高價 $ 0.08462 歷史最高 $ 0.173107 最低價 $ 0.04370948 漲跌幅（1H） +0.52% 漲跌幅（1D） +3.51% 漲跌幅（7D） -20.64%

Habitat（HABITAT）目前實時價格為 $0.083858。過去 24 小時內，HABITAT 的交易價格在 $ 0.079864 至 $ 0.08462 之間波動，市場活躍度顯著。HABITAT 的歷史最高價為 $ 0.173107，歷史最低價為 $ 0.04370948。

從短期表現來看，HABITAT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.52%，過去 24 小時內變動為 +3.51%，過去 7 天內累計變動為 -20.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Habitat（HABITAT）市場資訊

市值 $ 6.14M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 8.35M 流通量 73.56M 總供應量 99,999,839.802692

Habitat 的目前市值為 $ 6.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HABITAT 的流通量為 73.56M，總供應量是 99999839.802692，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.35M。