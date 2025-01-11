今天 H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) 的價格

今天 H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) 的實時價格爲 0.01006419 USD。目前其市值爲 $ 10.02M USD。H4CK 兌換 USD 的價格爲實時更新。

H4CK Terminal by Virtuals 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 615.97K USD

- H4CK Terminal by Virtuals 當天價格變化爲 -6.99%

- 其循環供應量爲 990.39M USD

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