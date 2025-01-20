H2O Securities 圖標

H2O Securities 價格 (H2ON)

USD

H2O Securities (H2ON) 實時價格圖表

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-36.90%(1D)

今天 H2O Securities (H2ON) 的價格

今天 H2O Securities (H2ON) 的實時價格爲 0.00444231 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。H2ON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
H2O Securities 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.72 USD
- H2O Securities 當天價格變化爲 -36.90%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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H2O Securities (H2ON) 價格表現 USD

今天內，H2O Securities 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002598170352006028
在過去30天內，H2O Securities 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018224274
在過去60天內，H2O Securities 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028635792
在過去90天內，H2O Securities 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00028676087567551

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.002598170352006028-36.90%
30天$ +0.0018224274+41.02%
60天$ +0.0028635792+64.46%
90天$ -0.00028676087567551-6.06%

H2O Securities (H2ON) 價格分析

H2O Securities 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00442301
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$ 0.00704048
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H2O Securities (H2ON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是H2O Securities (H2ON)

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H2O Securities (H2ON) 資源

官網

大家還在問：關於 H2O Securities (H2ON) 的其他問題

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H2ON 兌換爲當地貨幣

1 H2ON 兌換 AUD
A$0.0071521191
1 H2ON 兌換 GBP
0.0036426942
1 H2ON 兌換 EUR
0.0043090407
1 H2ON 兌換 USD
$0.00444231
1 H2ON 兌換 MYR
RM0.019990395
1 H2ON 兌換 TRY
0.1579241205
1 H2ON 兌換 JPY
¥0.6941997837
1 H2ON 兌換 RUB
0.4551590826
1 H2ON 兌換 INR
0.3846151998
1 H2ON 兌換 IDR
Rp72.8247424464
1 H2ON 兌換 PHP
0.2600972505
1 H2ON 兌換 EGP
￡E.0.2230928082
1 H2ON 兌換 BRL
R$0.027098091
1 H2ON 兌換 CAD
C$0.0063969264
1 H2ON 兌換 BDT
0.539740665
1 H2ON 兌換 NGN
6.9194753253
1 H2ON 兌換 UAH
0.1870656741
1 H2ON 兌換 VES
Bs0.23988474
1 H2ON 兌換 PKR
Rs1.2384271818
1 H2ON 兌換 KZT
2.3578893018
1 H2ON 兌換 THB
฿0.1533041181
1 H2ON 兌換 TWD
NT$0.1461075759
1 H2ON 兌換 CHF
Fr0.0040425021
1 H2ON 兌換 HKD
HK$0.0345611718
1 H2ON 兌換 MAD
.د.م0.0446007924