今天 H2O Dao (H2O) 的價格

今天 H2O Dao (H2O) 的實時價格爲 0.143278 USD。目前其市值爲 $ 118.20M USD。H2O 兌換 USD 的價格爲實時更新。

H2O Dao 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 101.70K USD

- H2O Dao 當天價格變化爲 -4.75%

- 其循環供應量爲 825.00M USD

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