H2 Finance 價格 ($H2)
今天 H2 Finance ($H2) 的實時價格爲 0.01750431 USD。目前其市值爲 $ 12.41M USD。$H2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
H2 Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 50.36K USD
- H2 Finance 當天價格變化爲 -6.16%
- 其循環供應量爲 706.16M USD
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今天內，H2 Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00114992719462878。
在過去30天內，H2 Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0089422535。
在過去60天內，H2 Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0256818037。
在過去90天內，H2 Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.006011198356461775。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00114992719462878
|-6.16%
|30天
|$ +0.0089422535
|+51.09%
|60天
|$ +0.0256818037
|+146.72%
|90天
|$ +0.006011198356461775
|+52.30%
H2 Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.21%
-6.16%
-34.67%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 $H2 兌換 AUD
A$0.028006896
|1 $H2 兌換 GBP
￡0.0138284049
|1 $H2 兌換 EUR
€0.0168041376
|1 $H2 兌換 USD
$0.01750431
|1 $H2 兌換 MYR
RM0.078769395
|1 $H2 兌換 TRY
₺0.6138761517
|1 $H2 兌換 JPY
¥2.7427503339
|1 $H2 兌換 RUB
₽1.8108208695
|1 $H2 兌換 INR
₹1.4899668672
|1 $H2 兌換 IDR
Rp286.9558557264
|1 $H2 兌換 PHP
₱1.0336295055
|1 $H2 兌換 EGP
￡E.0.8913194652
|1 $H2 兌換 BRL
R$0.110277153
|1 $H2 兌換 CAD
C$0.0250311633
|1 $H2 兌換 BDT
৳2.091765045
|1 $H2 兌換 NGN
₦27.222702912
|1 $H2 兌換 UAH
₴0.7346558907
|1 $H2 兌換 VES
Bs0.8752155
|1 $H2 兌換 PKR
Rs4.8703992144
|1 $H2 兌換 KZT
₸9.1500279663
|1 $H2 兌換 THB
฿0.6045988674
|1 $H2 兌換 TWD
NT$0.5713406784
|1 $H2 兌換 CHF
Fr0.0155788359
|1 $H2 兌換 HKD
HK$0.1360084887
|1 $H2 兌換 MAD
.د.م0.1746930138