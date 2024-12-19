GYEN 圖標

GYEN 價格 (GYEN)

USD

GYEN (GYEN) 實時價格圖表

$0.00631929
$0.00631929$0.00631929
-0.80%(1D)

今天 GYEN (GYEN) 的價格

今天 GYEN (GYEN) 的實時價格爲 0.00631929 USD。目前其市值爲 $ 9.77M USD。GYEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GYEN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.48K USD
- GYEN 當天價格變化爲 -0.89%
- 其循環供應量爲 1.55B USD

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GYEN (GYEN) 價格表現 USD

今天內，GYEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GYEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001149434
在過去60天內，GYEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001164752
在過去90天內，GYEN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000545628375934927

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.89%
30天$ -0.0001149434-1.81%
60天$ -0.0001164752-1.84%
90天$ -0.000545628375934927-7.94%

GYEN (GYEN) 價格分析

GYEN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00630489
$ 0.00630489$ 0.00630489

$ 0.0064478
$ 0.0064478$ 0.0064478

$ 0.060753
$ 0.060753$ 0.060753

+0.14%

-0.89%

-1.97%

GYEN (GYEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

$ 20.48K
$ 20.48K$ 20.48K

1.55B
1.55B 1.55B

什麼是GYEN (GYEN)

The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.

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GYEN (GYEN) 資源

官網

大家還在問：關於 GYEN (GYEN) 的其他問題

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GYEN 兌換爲當地貨幣

1 GYEN 兌換 AUD
A$0.010110864
1 GYEN 兌換 GBP
0.0049922391
1 GYEN 兌換 EUR
0.0060665184
1 GYEN 兌換 USD
$0.00631929
1 GYEN 兌換 MYR
RM0.028436805
1 GYEN 兌換 TRY
0.2216175003
1 GYEN 兌換 JPY
¥0.9901695501
1 GYEN 兌換 RUB
0.6537305505
1 GYEN 兌換 INR
0.5378979648
1 GYEN 兌換 IDR
Rp103.5949014576
1 GYEN 兌換 PHP
0.3731540745
1 GYEN 兌換 EGP
￡E.0.3218414397
1 GYEN 兌換 BRL
R$0.039811527
1 GYEN 兌換 CAD
C$0.0090365847
1 GYEN 兌換 BDT
0.755155155
1 GYEN 兌換 NGN
9.827759808
1 GYEN 兌換 UAH
0.2652206013
1 GYEN 兌換 VES
Bs0.3159645
1 GYEN 兌換 PKR
Rs1.7582792496
1 GYEN 兌換 KZT
3.3032824617
1 GYEN 兌換 THB
฿0.2181418908
1 GYEN 兌換 TWD
NT$0.2062616256
1 GYEN 兌換 CHF
Fr0.0056241681
1 GYEN 兌換 HKD
HK$0.0491008833
1 GYEN 兌換 MAD
.د.م0.0630665142