Guufy 價格 (GUUFY)

USD

Guufy (GUUFY) 實時價格圖表

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今天 Guufy (GUUFY) 的價格

今天 Guufy (GUUFY) 的實時價格爲 0.00000683 USD。目前其市值爲 $ 49.58K USD。GUUFY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Guufy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 564.84 USD
- Guufy 當天價格變化爲 +0.50%
- 其循環供應量爲 7.30B USD

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Guufy (GUUFY) 價格表現 USD

今天內，Guufy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Guufy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000019490
在過去60天內，Guufy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000031430
在過去90天內，Guufy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00002825791704109378

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.50%
30天$ +0.0000019490+28.54%
60天$ -0.0000031430-46.01%
90天$ -0.00002825791704109378-80.53%

Guufy (GUUFY) 價格分析

Guufy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647

$ 0.00000693
$ 0.00000693$ 0.00000693

$ 0.00046968
$ 0.00046968$ 0.00046968

+0.99%

+0.50%

+9.80%

Guufy (GUUFY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 49.58K
$ 49.58K$ 49.58K

$ 564.84
$ 564.84$ 564.84

7.30B
7.30B 7.30B

什麼是Guufy (GUUFY)

$GUUFY is on a mission to unite the world, no matter where you're from, your culture, color, or religion.

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Guufy (GUUFY) 資源

官網

大家還在問：關於 Guufy (GUUFY) 的其他問題

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GUUFY 兌換爲當地貨幣

1 GUUFY 兌換 AUD
A$0.0000107914
1 GUUFY 兌換 GBP
0.000005464
1 GUUFY 兌換 EUR
0.0000064885
1 GUUFY 兌換 USD
$0.00000683
1 GUUFY 兌換 MYR
RM0.0000299154
1 GUUFY 兌換 TRY
0.000243831
1 GUUFY 兌換 JPY
¥0.0010594013
1 GUUFY 兌換 RUB
0.0006821121
1 GUUFY 兌換 INR
0.0005892924
1 GUUFY 兌換 IDR
Rp0.1101612749
1 GUUFY 兌換 PHP
0.0003986671
1 GUUFY 兌換 EGP
￡E.0.0003434807
1 GUUFY 兌換 BRL
R$0.0000404336
1 GUUFY 兌換 CAD
C$0.0000097669
1 GUUFY 兌換 BDT
0.000831894
1 GUUFY 兌換 NGN
0.010622016
1 GUUFY 兌換 UAH
0.0002864502
1 GUUFY 兌換 VES
Bs0.00038248
1 GUUFY 兌換 PKR
Rs0.0019014037
1 GUUFY 兌換 KZT
0.0035517366
1 GUUFY 兌換 THB
฿0.0002300344
1 GUUFY 兌換 TWD
NT$0.0002227263
1 GUUFY 兌換 CHF
Fr0.000006147
1 GUUFY 兌換 HKD
HK$0.0000531374
1 GUUFY 兌換 MAD
.د.م0.0000681634