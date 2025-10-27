Gut Says（GUT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00028462 24H最高價 $ 0.00037007 歷史最高 $ 0.00106126 最低價 $ 0.00007755 漲跌幅（1H） +7.02% 漲跌幅（1D） +20.48% 漲跌幅（7D） -52.67%

Gut Says（GUT）目前實時價格為 $0.00034849。過去 24 小時內，GUT 的交易價格在 $ 0.00028462 至 $ 0.00037007 之間波動，市場活躍度顯著。GUT 的歷史最高價為 $ 0.00106126，歷史最低價為 $ 0.00007755。

從短期表現來看，GUT 在過去 1 小時內的價格變動為 +7.02%，過去 24 小時內變動為 +20.48%，過去 7 天內累計變動為 -52.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gut Says（GUT）市場資訊

市值 $ 324.78K$ 324.78K $ 324.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 324.78K$ 324.78K $ 324.78K 流通量 946.33M 946.33M 946.33M 總供應量 946,326,696.148779 946,326,696.148779 946,326,696.148779

Gut Says 的目前市值為 $ 324.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GUT 的流通量為 946.33M，總供應量是 946326696.148779，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 324.78K。