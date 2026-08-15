Guru 今日價格

Guru (GURU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 GURU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GURU。

Guru 目前市值在 $ 14,659.13 排名第 #-，流通供應量為 99.00M GURU。過去 24 小時內，GURU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.084421，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GURU 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -5.28%。過去一天，總交易量達到 $ 24.63。

Guru（GURU）市場資訊

市值 $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K 成交量（24H） $ 24.63$ 24.63 $ 24.63 完全稀釋市值 $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K 流通量 99.00M 99.00M 99.00M 總供應量 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

Guru 的目前市值為 $ 14.66K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.63。GURU 的流通量為 99.00M，總供應量是 99001225.37722665，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.66K。