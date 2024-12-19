Gun Game 價格 (GG)
今天 Gun Game (GG) 的實時價格爲 0.0019936 USD。目前其市值爲 $ 130.38K USD。GG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gun Game 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 344.51 USD
- Gun Game 當天價格變化爲 -5.38%
- 其循環供應量爲 65.40M USD
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今天內，Gun Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000113484206243965。
在過去30天內，Gun Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004424392。
在過去60天內，Gun Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005260604。
在過去90天內，Gun Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000060941661350341。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000113484206243965
|-5.38%
|30天
|$ -0.0004424392
|-22.19%
|60天
|$ -0.0005260604
|-26.38%
|90天
|$ -0.000060941661350341
|-2.96%
Gun Game 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.61%
-5.38%
-28.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!
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|1 GG 兌換 AUD
A$0.003169824
|1 GG 兌換 GBP
￡0.001574944
|1 GG 兌換 EUR
€0.001913856
|1 GG 兌換 USD
$0.0019936
|1 GG 兌換 MYR
RM0.0089712
|1 GG 兌換 TRY
₺0.069955424
|1 GG 兌換 JPY
¥0.313992
|1 GG 兌換 RUB
₽0.2073344
|1 GG 兌換 INR
₹0.16965536
|1 GG 兌換 IDR
Rp32.681961984
|1 GG 兌換 PHP
₱0.117801824
|1 GG 兌換 EGP
￡E.0.101494176
|1 GG 兌換 BRL
R$0.012240704
|1 GG 兌換 CAD
C$0.002850848
|1 GG 兌換 BDT
৳0.238255136
|1 GG 兌換 NGN
₦3.095642144
|1 GG 兌換 UAH
₴0.083691328
|1 GG 兌換 VES
Bs0.09968
|1 GG 兌換 PKR
Rs0.554838816
|1 GG 兌換 KZT
₸1.04594224
|1 GG 兌換 THB
฿0.068958624
|1 GG 兌換 TWD
NT$0.065110976
|1 GG 兌換 CHF
Fr0.001774304
|1 GG 兌換 HKD
HK$0.015490272
|1 GG 兌換 MAD
.د.م0.019995808