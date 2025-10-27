GUMMY（GUMMY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +0.37% 漲跌幅（7D） +0.37%

GUMMY（GUMMY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GUMMY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GUMMY 的歷史最高價為 $ 0.227728，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GUMMY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 +0.01%，過去 7 天內累計變動為 +0.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GUMMY（GUMMY）市場資訊

市值 $ 507.53K$ 507.53K $ 507.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 507.53K$ 507.53K $ 507.53K 流通量 792.60M 792.60M 792.60M 總供應量 792,596,278.2052526 792,596,278.2052526 792,596,278.2052526

GUMMY 的目前市值為 $ 507.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GUMMY 的流通量為 792.60M，總供應量是 792596278.2052526，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 507.53K。