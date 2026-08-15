Gui Inu 今日價格

Gui Inu (GUI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GUI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GUI。

Gui Inu 目前市值在 $ 83,313 排名第 #-，流通供應量為 555.90B GUI。過去 24 小時內，GUI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GUI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Gui Inu（GUI）市場資訊

市值 $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 116.57K$ 116.57K $ 116.57K 流通量 555.90B 555.90B 555.90B 總供應量 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

Gui Inu 的目前市值為 $ 83.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GUI 的流通量為 555.90B，總供應量是 777777777777.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.57K。