gugugaga 今日價格

gugugaga (咕咕嘎嘎) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.78%。目前 咕咕嘎嘎 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 咕咕嘎嘎。

gugugaga 目前市值在 $ 68,817 排名第 #-，流通供應量為 995.94M 咕咕嘎嘎。過去 24 小時內，咕咕嘎嘎 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，咕咕嘎嘎 在過去一小時內波動了 +1.66%，過去7 天內波動了 -12.40%。過去一天，總交易量達到 --。

gugugaga（咕咕嘎嘎）市場資訊

市值 $ 68.82K$ 68.82K $ 68.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 68.82K$ 68.82K $ 68.82K 流通量 995.94M 995.94M 995.94M 總供應量 995,943,895.618317 995,943,895.618317 995,943,895.618317

gugugaga 的目前市值為 $ 68.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。咕咕嘎嘎 的流通量為 995.94M，總供應量是 995943895.618317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.82K。