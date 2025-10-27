Gugo（GUGO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00116225 $ 0.00116225 $ 0.00116225 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00116225$ 0.00116225 $ 0.00116225 歷史最高 $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） -8.55% 漲跌幅（7D） -44.96% 漲跌幅（7D） -44.96%

Gugo（GUGO）目前實時價格為 $0.00106233。過去 24 小時內，GUGO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00116225 之間波動，市場活躍度顯著。GUGO 的歷史最高價為 $ 0.0146709，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GUGO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 -8.55%，過去 7 天內累計變動為 -44.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gugo（GUGO）市場資訊

市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 990.10M 990.10M 990.10M 總供應量 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Gugo 的目前市值為 $ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GUGO 的流通量為 990.10M，總供應量是 990098452.894598，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。