Guardian GUARD 圖標

Guardian GUARD 價格 (GUARD)

USD

Guardian GUARD (GUARD) 實時價格圖表

$0.086981
$0.086981$0.086981
-2.90%(1D)

今天 Guardian GUARD (GUARD) 的價格

今天 Guardian GUARD (GUARD) 的實時價格爲 0.086981 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GUARD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Guardian GUARD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 37.83K USD
- Guardian GUARD 當天價格變化爲 -2.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Guardian GUARD (GUARD) 價格表現 USD

今天內，Guardian GUARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00262413400338718
在過去30天內，Guardian GUARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0410798302
在過去60天內，Guardian GUARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0278426702
在過去90天內，Guardian GUARD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00262413400338718-2.92%
30天$ -0.0410798302-47.22%
60天$ +0.0278426702+32.01%
90天$ 0--

Guardian GUARD (GUARD) 價格分析

Guardian GUARD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.085692
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$ 0.09033
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$ 18.68
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-0.20%

-2.92%

-20.15%

Guardian GUARD (GUARD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 37.83K
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什麼是Guardian GUARD (GUARD)

Guardian is the 2nd token within the Wolf Den ecosystem. It serves as the farming token with the purpose of helping investors build a legacy of wealth while helping them mitigate the risks of the typical crypto spacing through education.

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Guardian GUARD (GUARD) 資源

官網

大家還在問：關於 Guardian GUARD (GUARD) 的其他問題

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GUARD 兌換爲當地貨幣

1 GUARD 兌換 AUD
A$0.14003941
1 GUARD 兌換 GBP
0.07132442
1 GUARD 兌換 EUR
0.08437157
1 GUARD 兌換 USD
$0.086981
1 GUARD 兌換 MYR
RM0.3914145
1 GUARD 兌換 TRY
3.08173683
1 GUARD 兌換 JPY
¥13.59252087
1 GUARD 兌換 RUB
8.91468269
1 GUARD 兌換 INR
7.53081498
1 GUARD 兌換 IDR
Rp1,425.91780464
1 GUARD 兌換 PHP
5.09273755
1 GUARD 兌換 EGP
￡E.4.3838424
1 GUARD 兌換 BRL
R$0.5305841
1 GUARD 兌換 CAD
C$0.12525264
1 GUARD 兌換 BDT
10.5681915
1 GUARD 兌換 NGN
135.48421503
1 GUARD 兌換 UAH
3.66276991
1 GUARD 兌換 VES
Bs4.696974
1 GUARD 兌換 PKR
Rs24.24856318
1 GUARD 兌換 KZT
46.16777518
1 GUARD 兌換 THB
฿2.99127659
1 GUARD 兌換 TWD
NT$2.86080509
1 GUARD 兌換 CHF
Fr0.07915271
1 GUARD 兌換 HKD
HK$0.67671218
1 GUARD 兌換 MAD
.د.م0.87328924