Guardian Golden Ball（GBT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.01423353 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -5.31% 漲跌幅（1D） -6.53% 漲跌幅（7D） -6.67%

Guardian Golden Ball（GBT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GBT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GBT 的歷史最高價為 $ 0.01423353，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GBT 在過去 1 小時內的價格變動為 -5.31%，過去 24 小時內變動為 -6.53%，過去 7 天內累計變動為 -6.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Guardian Golden Ball（GBT）市場資訊

市值 $ 19.66K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 98.28K 流通量 200.00M 總供應量 1,000,000,000.0

Guardian Golden Ball 的目前市值為 $ 19.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GBT 的流通量為 200.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.28K。