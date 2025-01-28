Guardian Dog 價格 (GDOG)

USD

Guardian Dog (GDOG) 實時價格圖表

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+4.10%(1D)

今天 Guardian Dog (GDOG) 的價格

今天 Guardian Dog (GDOG) 的實時價格爲 0.00001269 USD。目前其市值爲 $ 12.67K USD。GDOG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Guardian Dog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.91 USD
- Guardian Dog 當天價格變化爲 +4.15%
- 其循環供應量爲 998.15M USD

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Guardian Dog (GDOG) 價格表現 USD

今天內，Guardian Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Guardian Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000040688
在過去60天內，Guardian Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000069485
在過去90天內，Guardian Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+4.15%
30天$ +0.0000040688+32.06%
60天$ -0.0000069485-54.75%
90天$ 0--

Guardian Dog (GDOG) 價格分析

Guardian Dog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00001172
$ 0.00001172$ 0.00001172

$ 0.00001292
$ 0.00001292$ 0.00001292

$ 0.00064172
$ 0.00064172$ 0.00064172

-0.96%

+4.15%

-0.52%

Guardian Dog (GDOG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.67K
$ 12.67K$ 12.67K

$ 3.91
$ 3.91$ 3.91

998.15M
998.15M 998.15M

什麼是Guardian Dog (GDOG)

In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value.

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Guardian Dog (GDOG) 資源

官網

大家還在問：關於 Guardian Dog (GDOG) 的其他問題

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GDOG 兌換爲當地貨幣

1 GDOG 兌換 AUD
A$0.0000201771
1 GDOG 兌換 GBP
0.000010152
1 GDOG 兌換 EUR
0.0000120555
1 GDOG 兌換 USD
$0.00001269
1 GDOG 兌換 MYR
RM0.0000557091
1 GDOG 兌換 TRY
0.0004536675
1 GDOG 兌換 JPY
¥0.0019740564
1 GDOG 兌換 RUB
0.0012357522
1 GDOG 兌換 INR
0.0010979388
1 GDOG 兌換 IDR
Rp0.2046773907
1 GDOG 兌換 PHP
0.0007424919
1 GDOG 兌換 EGP
￡E.0.0006375456
1 GDOG 兌換 BRL
R$0.0000747441
1 GDOG 兌換 CAD
C$0.0000181467
1 GDOG 兌換 BDT
0.0015475455
1 GDOG 兌換 NGN
0.0196135371
1 GDOG 兌換 UAH
0.0005328531
1 GDOG 兌換 VES
Bs0.00071064
1 GDOG 兌換 PKR
Rs0.0035387334
1 GDOG 兌換 KZT
0.0065580651
1 GDOG 兌換 THB
฿0.0004291758
1 GDOG 兌換 TWD
NT$0.0004180086
1 GDOG 兌換 CHF
Fr0.000011421
1 GDOG 兌換 HKD
HK$0.0000987282
1 GDOG 兌換 MAD
.د.م0.0001265193