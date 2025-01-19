Guapcoin 圖標

Guapcoin 價格 (GUAP)

USD

Guapcoin (GUAP) 實時價格圖表

$0.00195263
$0.00195263$0.00195263
-0.10%(1D)

今天 Guapcoin (GUAP) 的價格

今天 Guapcoin (GUAP) 的實時價格爲 0.00195263 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GUAP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Guapcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.34 USD
- Guapcoin 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Guapcoin (GUAP) 價格表現 USD

今天內，Guapcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Guapcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001571492
在過去60天內，Guapcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003908208
在過去90天內，Guapcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.10%
30天$ -0.0001571492-8.04%
60天$ -0.0003908208-20.01%
90天$ 0--

Guapcoin (GUAP) 價格分析

Guapcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00193326
$ 0.00193326$ 0.00193326

$ 0.00195968
$ 0.00195968$ 0.00195968

$ 5.42
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--

-0.10%

+239.93%

Guapcoin (GUAP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 32.34
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什麼是Guapcoin (GUAP)

Cryptocurrency for the culture. Our focus is to close the gap in cryptocurrency for black and brown people - as well as other groups with lack of access. This coin is being used to strengthen black businesses.

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Guapcoin (GUAP) 資源

官網

大家還在問：關於 Guapcoin (GUAP) 的其他問題

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GUAP 兌換爲當地貨幣

1 GUAP 兌換 AUD
A$0.0031437343
1 GUAP 兌換 GBP
0.0016011566
1 GUAP 兌換 EUR
0.0018940511
1 GUAP 兌換 USD
$0.00195263
1 GUAP 兌換 MYR
RM0.008786835
1 GUAP 兌換 TRY
0.0691816809
1 GUAP 兌換 JPY
¥0.3051374901
1 GUAP 兌換 RUB
0.2001250487
1 GUAP 兌換 INR
0.1690587054
1 GUAP 兌換 IDR
Rp32.0103227472
1 GUAP 兌換 PHP
0.1143264865
1 GUAP 兌換 EGP
￡E.0.098412552
1 GUAP 兌換 BRL
R$0.011911043
1 GUAP 兌換 CAD
C$0.0028117872
1 GUAP 兌換 BDT
0.237244545
1 GUAP 兌換 NGN
3.0414750669
1 GUAP 兌換 UAH
0.0822252493
1 GUAP 兌換 VES
Bs0.10544202
1 GUAP 兌換 PKR
Rs0.5443541914
1 GUAP 兌換 KZT
1.0364169514
1 GUAP 兌換 THB
฿0.0671509457
1 GUAP 兌換 TWD
NT$0.0642220007
1 GUAP 兌換 CHF
Fr0.0017768933
1 GUAP 兌換 HKD
HK$0.0151914614
1 GUAP 兌換 MAD
.د.م0.0196044052