GT3 Finance（GT3）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00568904 24H最高價 $ 0.00620914 歷史最高 $ 0.00811755 最低價 $ 0.00565722 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +8.02% 漲跌幅（7D） +7.30%

GT3 Finance（GT3）目前實時價格為 $0.00614555。過去 24 小時內，GT3 的交易價格在 $ 0.00568904 至 $ 0.00620914 之間波動，市場活躍度顯著。GT3 的歷史最高價為 $ 0.00811755，歷史最低價為 $ 0.00565722。

從短期表現來看，GT3 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +8.02%，過去 7 天內累計變動為 +7.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GT3 Finance（GT3）市場資訊

市值 $ 961.06K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 961.06K 流通量 156.38M 總供應量 156,382,804.4696752

GT3 Finance 的目前市值為 $ 961.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GT3 的流通量為 156.38M，總供應量是 156382804.4696752，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 961.06K。