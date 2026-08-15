GRX Chain 今日價格

GRX Chain (GRX) 今日實時價格為 $ 13.04，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 GRX 兌 USD 的匯率為 $ 13.04 每 GRX。

GRX Chain 目前市值在 $ 124,088,701 排名第 #-，流通供應量為 9.51M GRX。過去 24 小時內，GRX 的交易價格在 $ 13.04（低點）和 $ 13.06（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 21.31，而歷史最低價為 $ 0.868057。

短期表現方面，GRX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.34K。

GRX Chain（GRX）市場資訊

市值 $ 124.09M$ 124.09M $ 124.09M 成交量（24H） $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K 完全稀釋市值 $ 130.42M$ 130.42M $ 130.42M 流通量 9.51M 9.51M 9.51M 總供應量 9,998,039.0 9,998,039.0 9,998,039.0

GRX Chain 的目前市值為 $ 124.09M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.34K。GRX 的流通量為 9.51M，總供應量是 9998039.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 130.42M。