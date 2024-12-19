Groyper 價格 (GROYPER)
今天 Groyper (GROYPER) 的實時價格爲 0.01945703 USD。目前其市值爲 $ 1.81M USD。GROYPER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Groyper 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 90.44K USD
- Groyper 當天價格變化爲 -22.59%
- 其循環供應量爲 93.00M USD
在獲取 MEXC 上從 GROYPER兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GROYPER 價格信息的首選平臺。
今天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00568003377794165。
在過去30天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0111542230。
在過去60天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0086413456。
在過去90天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00372855833736225。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00568003377794165
|-22.59%
|30天
|$ -0.0111542230
|-57.32%
|60天
|$ -0.0086413456
|-44.41%
|90天
|$ -0.00372855833736225
|-16.08%
Groyper 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.30%
-22.59%
-48.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 GROYPER 兌換 AUD
A$0.031131248
|1 GROYPER 兌換 GBP
￡0.0153710537
|1 GROYPER 兌換 EUR
€0.0186787488
|1 GROYPER 兌換 USD
$0.01945703
|1 GROYPER 兌換 MYR
RM0.087556635
|1 GROYPER 兌換 TRY
₺0.6823580421
|1 GROYPER 兌換 JPY
¥3.0504731634
|1 GROYPER 兌換 RUB
₽2.0126351832
|1 GROYPER 兌換 INR
₹1.6561823936
|1 GROYPER 兌換 IDR
Rp318.9676538832
|1 GROYPER 兌換 PHP
₱1.1489376215
|1 GROYPER 兌換 EGP
￡E.0.9909465379
|1 GROYPER 兌換 BRL
R$0.1227738593
|1 GROYPER 兌換 CAD
C$0.0278235529
|1 GROYPER 兌換 BDT
৳2.325115085
|1 GROYPER 兌換 NGN
₦30.259573056
|1 GROYPER 兌換 UAH
₴0.8166115491
|1 GROYPER 兌換 VES
Bs0.9728515
|1 GROYPER 兌換 PKR
Rs5.4137240272
|1 GROYPER 兌換 KZT
₸10.1707732919
|1 GROYPER 兌換 THB
฿0.6716566756
|1 GROYPER 兌換 TWD
NT$0.6350774592
|1 GROYPER 兌換 CHF
Fr0.0173167567
|1 GROYPER 兌換 HKD
HK$0.1511811231
|1 GROYPER 兌換 MAD
.د.م0.1941811594