Groyper 圖標

Groyper 價格 (GROYPER)

USD

Groyper (GROYPER) 實時價格圖表

$0.01944503
$0.01944503$0.01944503
-22.60%(1D)

今天 Groyper (GROYPER) 的價格

今天 Groyper (GROYPER) 的實時價格爲 0.01945703 USD。目前其市值爲 $ 1.81M USD。GROYPER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Groyper 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 90.44K USD
- Groyper 當天價格變化爲 -22.59%
- 其循環供應量爲 93.00M USD

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Groyper (GROYPER) 價格表現 USD

今天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00568003377794165
在過去30天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0111542230
在過去60天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0086413456
在過去90天內，Groyper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00372855833736225

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00568003377794165-22.59%
30天$ -0.0111542230-57.32%
60天$ -0.0086413456-44.41%
90天$ -0.00372855833736225-16.08%

Groyper (GROYPER) 價格分析

Groyper 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01836186
$ 0.01836186$ 0.01836186

$ 0.02518655
$ 0.02518655$ 0.02518655

$ 0.186504
$ 0.186504$ 0.186504

+0.30%

-22.59%

-48.62%

Groyper (GROYPER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 90.44K
$ 90.44K$ 90.44K

93.00M
93.00M 93.00M

什麼是Groyper (GROYPER)

Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe.

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Groyper (GROYPER) 資源

官網

大家還在問：關於 Groyper (GROYPER) 的其他問題

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GROYPER 兌換爲當地貨幣

1 GROYPER 兌換 AUD
A$0.031131248
1 GROYPER 兌換 GBP
0.0153710537
1 GROYPER 兌換 EUR
0.0186787488
1 GROYPER 兌換 USD
$0.01945703
1 GROYPER 兌換 MYR
RM0.087556635
1 GROYPER 兌換 TRY
0.6823580421
1 GROYPER 兌換 JPY
¥3.0504731634
1 GROYPER 兌換 RUB
2.0126351832
1 GROYPER 兌換 INR
1.6561823936
1 GROYPER 兌換 IDR
Rp318.9676538832
1 GROYPER 兌換 PHP
1.1489376215
1 GROYPER 兌換 EGP
￡E.0.9909465379
1 GROYPER 兌換 BRL
R$0.1227738593
1 GROYPER 兌換 CAD
C$0.0278235529
1 GROYPER 兌換 BDT
2.325115085
1 GROYPER 兌換 NGN
30.259573056
1 GROYPER 兌換 UAH
0.8166115491
1 GROYPER 兌換 VES
Bs0.9728515
1 GROYPER 兌換 PKR
Rs5.4137240272
1 GROYPER 兌換 KZT
10.1707732919
1 GROYPER 兌換 THB
฿0.6716566756
1 GROYPER 兌換 TWD
NT$0.6350774592
1 GROYPER 兌換 CHF
Fr0.0173167567
1 GROYPER 兌換 HKD
HK$0.1511811231
1 GROYPER 兌換 MAD
.د.م0.1941811594