GrowthDefi GBTC 圖標

GrowthDefi GBTC 價格 (GBTC)

USD

GrowthDefi GBTC (GBTC) 實時價格圖表

$84.2
$84.2$84.2
-5.50%(1D)

今天 GrowthDefi GBTC (GBTC) 的價格

今天 GrowthDefi GBTC (GBTC) 的實時價格爲 84.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GrowthDefi GBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 475.96 USD
- GrowthDefi GBTC 當天價格變化爲 -5.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GrowthDefi GBTC (GBTC) 價格表現 USD

今天內，GrowthDefi GBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.92276746179972
在過去30天內，GrowthDefi GBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -55.4078100000
在過去60天內，GrowthDefi GBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +97.5285568800
在過去90天內，GrowthDefi GBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -4.92276746179972-5.52%
30天$ -55.4078100000-65.80%
60天$ +97.5285568800+115.83%
90天$ 0--

GrowthDefi GBTC (GBTC) 價格分析

GrowthDefi GBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 80.15
$ 80.15$ 80.15

$ 95.54
$ 95.54$ 95.54

$ 716.58
$ 716.58$ 716.58

-1.08%

-5.52%

-14.60%

GrowthDefi GBTC (GBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 475.96
$ 475.96$ 475.96

0.00
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什麼是GrowthDefi GBTC (GBTC)

Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GrowthDefi GBTC (GBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 GrowthDefi GBTC (GBTC) 的其他問題

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GBTC 兌換爲當地貨幣

1 GBTC 兌換 AUD
A$135.562
1 GBTC 兌換 GBP
69.044
1 GBTC 兌換 EUR
81.674
1 GBTC 兌換 USD
$84.2
1 GBTC 兌換 MYR
RM378.9
1 GBTC 兌換 TRY
2,983.206
1 GBTC 兌換 JPY
¥13,157.934
1 GBTC 兌換 RUB
8,629.658
1 GBTC 兌換 INR
7,290.036
1 GBTC 兌換 IDR
Rp1,380,327.648
1 GBTC 兌換 PHP
4,929.91
1 GBTC 兌換 EGP
￡E.4,243.68
1 GBTC 兌換 BRL
R$513.62
1 GBTC 兌換 CAD
C$121.248
1 GBTC 兌換 BDT
10,230.3
1 GBTC 兌換 NGN
131,152.446
1 GBTC 兌換 UAH
3,545.662
1 GBTC 兌換 VES
Bs4,546.8
1 GBTC 兌換 PKR
Rs23,473.276
1 GBTC 兌換 KZT
44,691.676
1 GBTC 兌換 THB
฿2,895.638
1 GBTC 兌換 TWD
NT$2,769.338
1 GBTC 兌換 CHF
Fr76.622
1 GBTC 兌換 HKD
HK$655.076
1 GBTC 兌換 MAD
.د.م845.368