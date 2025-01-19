Growth 圖標

Growth 價格 (GRO)

USD

Growth (GRO) 實時價格圖表

$0.880009
$0.880009$0.880009
-3.60%(1D)

今天 Growth (GRO) 的價格

今天 Growth (GRO) 的實時價格爲 0.880009 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Growth 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 156.76 USD
- Growth 當天價格變化爲 -3.68%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Growth (GRO) 價格表現 USD

今天內，Growth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0336973023836629
在過去30天內，Growth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0674124734
在過去60天內，Growth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3829413724
在過去90天內，Growth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0336973023836629-3.68%
30天$ -0.0674124734-7.66%
60天$ -0.3829413724-43.51%
90天$ 0--

Growth (GRO) 價格分析

Growth 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.873105
$ 0.873105$ 0.873105

$ 0.944331
$ 0.944331$ 0.944331

$ 3.98
$ 3.98$ 3.98

+0.66%

-3.68%

-17.77%

Growth (GRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 156.76
$ 156.76$ 156.76

0.00
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什麼是Growth (GRO)

Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.

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Growth (GRO) 資源

官網

大家還在問：關於 Growth (GRO) 的其他問題

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GRO 兌換爲當地貨幣

1 GRO 兌換 AUD
A$1.41681449
1 GRO 兌換 GBP
0.72160738
1 GRO 兌換 EUR
0.85360873
1 GRO 兌換 USD
$0.880009
1 GRO 兌換 MYR
RM3.9600405
1 GRO 兌換 TRY
31.17871887
1 GRO 兌換 JPY
¥137.51900643
1 GRO 兌換 RUB
90.19212241
1 GRO 兌換 INR
76.19117922
1 GRO 兌換 IDR
Rp14,426.37474096
1 GRO 兌換 PHP
51.52452695
1 GRO 兌換 EGP
￡E.44.3524536
1 GRO 兌換 BRL
R$5.3680549
1 GRO 兌換 CAD
C$1.26721296
1 GRO 兌換 BDT
106.9210935
1 GRO 兌換 NGN
1,370.72841867
1 GRO 兌換 UAH
37.05717899
1 GRO 兌換 VES
Bs47.520486
1 GRO 兌換 PKR
Rs245.32890902
1 GRO 兌換 KZT
467.09117702
1 GRO 兌換 THB
฿30.26350951
1 GRO 兌換 TWD
NT$28.94349601
1 GRO 兌換 CHF
Fr0.80080819
1 GRO 兌換 HKD
HK$6.84647002
1 GRO 兌換 MAD
.د.م8.83529036