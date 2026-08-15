Groks Dog 今日價格

Groks Dog (BOLT) 今日實時價格為 $ 0.00210291，過去 24 小時內變化了 151.76%。目前 BOLT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00210291 每 BOLT。

Groks Dog 目前市值在 $ 2,102,135 排名第 #-，流通供應量為 999.63M BOLT。過去 24 小時內，BOLT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00259755（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00297984，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOLT 在過去一小時內波動了 -2.83%，過去7 天內波動了 +123.80%。過去一天，總交易量達到 $ 367.33K。

Groks Dog（BOLT）市場資訊

市值 $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M 成交量（24H） $ 367.33K$ 367.33K $ 367.33K 完全稀釋市值 $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 總供應量 999,633,159.872423 999,633,159.872423 999,633,159.872423

Groks Dog 的目前市值為 $ 2.10M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 367.33K。BOLT 的流通量為 999.63M，總供應量是 999633159.872423，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.10M。