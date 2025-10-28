Grokrooms（GROKROOMS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.73% 漲跌幅（1D） +3.03% 漲跌幅（7D） +7.31%

Grokrooms（GROKROOMS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GROKROOMS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GROKROOMS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GROKROOMS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.73%，過去 24 小時內變動為 +3.03%，過去 7 天內累計變動為 +7.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Grokrooms（GROKROOMS）市場資訊

市值 $ 27.73K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 27.73K 流通量 999.50M 總供應量 999,501,352.953912

Grokrooms 的目前市值為 $ 27.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GROKROOMS 的流通量為 999.50M，總供應量是 999501352.953912，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.73K。