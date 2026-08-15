Grokius Maximus 今日價格

Grokius Maximus (GROKIUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.13%。目前 GROKIUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GROKIUS。

Grokius Maximus 目前市值在 $ 60,879 排名第 #-，流通供應量為 999.79M GROKIUS。過去 24 小時內，GROKIUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00430277，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GROKIUS 在過去一小時內波動了 -2.01%，過去7 天內波動了 -22.50%。過去一天，總交易量達到 --。

Grokius Maximus（GROKIUS）市場資訊

市值 $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 總供應量 999,794,013.273472 999,794,013.273472 999,794,013.273472

Grokius Maximus 的目前市值為 $ 60.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GROKIUS 的流通量為 999.79M，總供應量是 999794013.273472，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.88K。