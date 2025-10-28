GROKCHAIN（GROKCHAIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00299593 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +1.12% 漲跌幅（1D） +2.08% 漲跌幅（7D） +2.52%

GROKCHAIN（GROKCHAIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GROKCHAIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GROKCHAIN 的歷史最高價為 $ 0.00299593，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GROKCHAIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.12%，過去 24 小時內變動為 +2.08%，過去 7 天內累計變動為 +2.52%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GROKCHAIN（GROKCHAIN）市場資訊

市值 $ 13.28K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 13.28K 流通量 999.47M 總供應量 999,469,458.956135

GROKCHAIN 的目前市值為 $ 13.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GROKCHAIN 的流通量為 999.47M，總供應量是 999469458.956135，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.28K。