GROKAN APP（GROKAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000817 $ 0.00000817 $ 0.00000817 24H最低價 $ 0.00000851 $ 0.00000851 $ 0.00000851 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000817$ 0.00000817 $ 0.00000817 24H最高價 $ 0.00000851$ 0.00000851 $ 0.00000851 歷史最高 $ 0.00079343$ 0.00079343 $ 0.00079343 最低價 $ 0.00000741$ 0.00000741 $ 0.00000741 漲跌幅（1H） +0.68% 漲跌幅（1D） +1.49% 漲跌幅（7D） +3.98% 漲跌幅（7D） +3.98%

GROKAN APP（GROKAN）目前實時價格為 $0.00000834。過去 24 小時內，GROKAN 的交易價格在 $ 0.00000817 至 $ 0.00000851 之間波動，市場活躍度顯著。GROKAN 的歷史最高價為 $ 0.00079343，歷史最低價為 $ 0.00000741。

從短期表現來看，GROKAN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.68%，過去 24 小時內變動為 +1.49%，過去 7 天內累計變動為 +3.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GROKAN APP（GROKAN）市場資訊

市值 $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K 流通量 999.53M 999.53M 999.53M 總供應量 999,525,685.078735 999,525,685.078735 999,525,685.078735

GROKAN APP 的目前市值為 $ 8.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GROKAN 的流通量為 999.53M，總供應量是 999525685.078735，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.34K。