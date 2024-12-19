Grok 圖標

Grok 價格 ($GROK)

USD

Grok ($GROK) 實時價格圖表

$0.00767524
$0.00767524$0.00767524
-8.70%(1D)

今天 Grok ($GROK) 的價格

今天 Grok ($GROK) 的實時價格爲 0.00766484 USD。目前其市值爲 $ 48.72M USD。$GROK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Grok 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.80M USD
- Grok 當天價格變化爲 -8.82%
- 其循環供應量爲 6.32B USD

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Grok ($GROK) 價格表現 USD

今天內，Grok 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000741809007179843
在過去30天內，Grok 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003578085
在過去60天內，Grok 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0037377415
在過去90天內，Grok 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002456908206036557

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000741809007179843-8.82%
30天$ -0.0003578085-4.66%
60天$ +0.0037377415+48.76%
90天$ +0.002456908206036557+47.18%

Grok ($GROK) 價格分析

Grok 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00730333
$ 0.00730333$ 0.00730333

$ 0.00842498
$ 0.00842498$ 0.00842498

$ 0.02982108
$ 0.02982108$ 0.02982108

-0.29%

-8.82%

-8.40%

Grok ($GROK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 48.72M
$ 48.72M$ 48.72M

$ 9.80M
$ 9.80M$ 9.80M

6.32B
6.32B 6.32B

什麼是Grok ($GROK)

nothing but just a grok meme based off elon musk's first product on xAI, grok chatgpt like system.

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Grok ($GROK) 資源

官網

大家還在問：關於 Grok ($GROK) 的其他問題

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$GROK 兌換爲當地貨幣

1 $GROK 兌換 AUD
A$0.012263744
1 $GROK 兌換 GBP
0.0060552236
1 $GROK 兌換 EUR
0.0073582464
1 $GROK 兌換 USD
$0.00766484
1 $GROK 兌換 MYR
RM0.03449178
1 $GROK 兌換 TRY
0.2688059388
1 $GROK 兌換 JPY
¥1.2016936152
1 $GROK 兌換 RUB
0.7928510496
1 $GROK 兌換 INR
0.6524311808
1 $GROK 兌換 IDR
Rp125.6530946496
1 $GROK 兌換 PHP
0.452608802
1 $GROK 兌換 EGP
￡E.0.3903703012
1 $GROK 兌換 BRL
R$0.0483651404
1 $GROK 兌換 CAD
C$0.0109607212
1 $GROK 兌換 BDT
0.91594838
1 $GROK 兌換 NGN
11.920359168
1 $GROK 兌換 UAH
0.3216933348
1 $GROK 兌換 VES
Bs0.383242
1 $GROK 兌換 PKR
Rs2.1326650816
1 $GROK 兌換 KZT
4.0066418132
1 $GROK 兌換 THB
฿0.2645902768
1 $GROK 兌換 TWD
NT$0.2501803776
1 $GROK 兌換 CHF
Fr0.0068217076
1 $GROK 兌換 HKD
HK$0.0595558068
1 $GROK 兌換 MAD
.د.م0.0764951032