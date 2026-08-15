GRID by Virtuals 今日價格

GRID by Virtuals (GRID) 今日實時價格為 $ 0.00115729，過去 24 小時內變化了 15.51%。目前 GRID 兌 USD 的匯率為 $ 0.00115729 每 GRID。

GRID by Virtuals 目前市值在 $ 1,157,260 排名第 #-，流通供應量為 1.00B GRID。過去 24 小時內，GRID 的交易價格在 $ 0.00110736（低點）和 $ 0.00135813（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00159095，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GRID 在過去一小時內波動了 +0.46%，過去7 天內波動了 +33.66%。過去一天，總交易量達到 $ 21.50K。

GRID by Virtuals（GRID）市場資訊

市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K 完全稀釋市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GRID by Virtuals 的目前市值為 $ 1.16M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.50K。GRID 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.16M。