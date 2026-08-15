Greyhound 今日價格

Greyhound (GH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 GH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GH。

Greyhound 目前市值在 $ 73,386 排名第 #-，流通供應量為 999.99M GH。過去 24 小時內，GH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01164639，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GH 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 +3.26%。過去一天，總交易量達到 --。

Greyhound（GH）市場資訊

市值 $ 73.39K$ 73.39K $ 73.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 73.39K$ 73.39K $ 73.39K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,992,297.186454 999,992,297.186454 999,992,297.186454

Greyhound 的目前市值為 $ 73.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GH 的流通量為 999.99M，總供應量是 999992297.186454，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.39K。