Gremly（$GREMLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -10.12% 漲跌幅（1D） -13.62% 漲跌幅（7D） +318.17% 漲跌幅（7D） +318.17%

Gremly（$GREMLY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，$GREMLY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。$GREMLY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，$GREMLY 在過去 1 小時內的價格變動為 -10.12%，過去 24 小時內變動為 -13.62%，過去 7 天內累計變動為 +318.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gremly（$GREMLY）市場資訊

市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 流通量 405.76T 405.76T 405.76T 總供應量 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

Gremly 的目前市值為 $ 1.50M, 它過去 24 小時的交易量為 --。$GREMLY 的流通量為 405.76T，總供應量是 405757402509796.9，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.50M。