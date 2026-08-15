Greenland Shark 今日價格

Greenland Shark (SHARK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 SHARK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SHARK。

Greenland Shark 目前市值在 $ 12,467.72 排名第 #-，流通供應量為 998.17M SHARK。過去 24 小時內，SHARK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00552566，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SHARK 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -0.48%。過去一天，總交易量達到 --。

Greenland Shark（SHARK）市場資訊

市值 $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K 流通量 998.17M 998.17M 998.17M 總供應量 998,172,240.567335 998,172,240.567335 998,172,240.567335

Greenland Shark 的目前市值為 $ 12.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHARK 的流通量為 998.17M，總供應量是 998172240.567335，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.47K。