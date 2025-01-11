Greenheart CBD 圖標

Greenheart CBD 價格 (CBD)

USD

Greenheart CBD (CBD) 實時價格圖表

$0.00114859
$0.00114859$0.00114859
+0.20%(1D)

今天 Greenheart CBD (CBD) 的價格

今天 Greenheart CBD (CBD) 的實時價格爲 0.00114859 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CBD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Greenheart CBD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.13 USD
- Greenheart CBD 當天價格變化爲 +0.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 CBD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CBD 價格信息的首選平臺。

Greenheart CBD (CBD) 價格表現 USD

今天內，Greenheart CBD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Greenheart CBD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000564054
在過去60天內，Greenheart CBD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000591240
在過去90天內，Greenheart CBD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000601067236782811

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.25%
30天$ +0.0000564054+4.91%
60天$ -0.0000591240-5.14%
90天$ -0.0000601067236782811-4.97%

Greenheart CBD (CBD) 價格分析

Greenheart CBD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00113387
$ 0.00113387$ 0.00113387

$ 0.00115005
$ 0.00115005$ 0.00115005

$ 0.274499
$ 0.274499$ 0.274499

--

+0.25%

-4.52%

Greenheart CBD (CBD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

0.00
0.00 0.00

什麼是Greenheart CBD (CBD)

We're a leading CBD tech company using DeFi, blockchain, and crypto to bring the agricultural industry into the 21st century!

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Greenheart CBD (CBD) 資源

官網

大家還在問：關於 Greenheart CBD (CBD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CBD 兌換爲當地貨幣

1 CBD 兌換 AUD
A$0.0018607158
1 CBD 兌換 GBP
0.0009303579
1 CBD 兌換 EUR
0.0011141323
1 CBD 兌換 USD
$0.00114859
1 CBD 兌換 MYR
RM0.0051571691
1 CBD 兌換 TRY
0.0406830578
1 CBD 兌換 JPY
¥0.1810981853
1 CBD 兌換 RUB
0.1167312017
1 CBD 兌換 INR
0.0989969721
1 CBD 兌換 IDR
Rp18.8293412496
1 CBD 兌換 PHP
0.06776681
1 CBD 兌換 EGP
￡E.0.0580382527
1 CBD 兌換 BRL
R$0.0070293708
1 CBD 兌換 CAD
C$0.0016539696
1 CBD 兌換 BDT
0.1401050082
1 CBD 兌換 NGN
1.7807509642
1 CBD 兌換 UAH
0.0485623852
1 CBD 兌換 VES
Bs0.06087527
1 CBD 兌換 PKR
Rs0.3198478573
1 CBD 兌換 KZT
0.606110943
1 CBD 兌換 THB
฿0.0398331012
1 CBD 兌換 TWD
NT$0.0380298149
1 CBD 兌換 CHF
Fr0.0010452169
1 CBD 兌換 HKD
HK$0.0089360302
1 CBD 兌換 MAD
.د.م0.0115318436