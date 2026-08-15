Green Shiba Inu 今日價格

Green Shiba Inu (GINUX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GINUX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GINUX。

Green Shiba Inu 目前市值在 $ 111,333 排名第 #-，流通供應量為 5.15T GINUX。過去 24 小時內，GINUX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.324796，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GINUX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.04%。過去一天，總交易量達到 --。

Green Shiba Inu（GINUX）市場資訊

市值 $ 111.33K$ 111.33K $ 111.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 111.38K$ 111.38K $ 111.38K 流通量 5.15T 5.15T 5.15T 總供應量 5,150,950,267,636.137 5,150,950,267,636.137 5,150,950,267,636.137

Green Shiba Inu 的目前市值為 $ 111.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GINUX 的流通量為 5.15T，總供應量是 5150950267636.137，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 111.38K。