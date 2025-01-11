Green Life Energy 圖標

Green Life Energy 價格 (GLE)

USD

Green Life Energy (GLE) 實時價格圖表

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今天 Green Life Energy (GLE) 的價格

今天 Green Life Energy (GLE) 的實時價格爲 0.00368088 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Green Life Energy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 512.37 USD
- Green Life Energy 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Green Life Energy (GLE) 價格表現 USD

今天內，Green Life Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Green Life Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006519339
在過去60天內，Green Life Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003894694
在過去90天內，Green Life Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000654692034245759

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0006519339-17.71%
60天$ +0.0003894694+10.58%
90天$ +0.000654692034245759+21.63%

Green Life Energy (GLE) 價格分析

Green Life Energy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Green Life Energy (GLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 512.37
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什麼是Green Life Energy (GLE)

Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family. A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building. Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.

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Green Life Energy (GLE) 資源

官網

大家還在問：關於 Green Life Energy (GLE) 的其他問題

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GLE 兌換爲當地貨幣

1 GLE 兌換 AUD
A$0.0059630256
1 GLE 兌換 GBP
0.0029815128
1 GLE 兌換 EUR
0.0035704536
1 GLE 兌換 USD
$0.00368088
1 GLE 兌換 MYR
RM0.0165271512
1 GLE 兌換 TRY
0.1303767696
1 GLE 兌換 JPY
¥0.5803643496
1 GLE 兌換 RUB
0.3740878344
1 GLE 兌換 INR
0.3172550472
1 GLE 兌換 IDR
Rp60.3422854272
1 GLE 兌換 PHP
0.21717192
1 GLE 兌換 EGP
￡E.0.1859948664
1 GLE 兌換 BRL
R$0.0225269856
1 GLE 兌換 CAD
C$0.0053004672
1 GLE 兌換 BDT
0.4489937424
1 GLE 兌換 NGN
5.7067627344
1 GLE 兌換 UAH
0.1556276064
1 GLE 兌換 VES
Bs0.19508664
1 GLE 兌換 PKR
Rs1.0250146536
1 GLE 兌換 KZT
1.942400376
1 GLE 兌換 THB
฿0.1276529184
1 GLE 兌換 TWD
NT$0.1218739368
1 GLE 兌換 CHF
Fr0.0033496008
1 GLE 兌換 HKD
HK$0.0286372464
1 GLE 兌換 MAD
.د.م0.0369560352