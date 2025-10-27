GRDM（GRDM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 最低價 $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -4.58% 漲跌幅（7D） -4.58%

GRDM（GRDM）目前實時價格為 $0.01757119。過去 24 小時內，GRDM 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GRDM 的歷史最高價為 $ 0.02841479，歷史最低價為 $ 0.01535586。

從短期表現來看，GRDM 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -4.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GRDM（GRDM）市場資訊

市值 $ 7.03M$ 7.03M $ 7.03M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.57M$ 17.57M $ 17.57M 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GRDM 的目前市值為 $ 7.03M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GRDM 的流通量為 400.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.57M。