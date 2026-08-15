Grand Arena 今日價格

Grand Arena (ARENA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 19.93%。目前 ARENA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ARENA。

Grand Arena 目前市值在 $ 21,293 排名第 #-，流通供應量為 999.79M ARENA。過去 24 小時內，ARENA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ARENA 在過去一小時內波動了 +4.06%，過去7 天內波動了 -8.45%。過去一天，總交易量達到 --。

Grand Arena（ARENA）市場資訊

市值 $ 21.29K$ 21.29K $ 21.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.29K$ 21.29K $ 21.29K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 總供應量 999,785,481.197751 999,785,481.197751 999,785,481.197751

Grand Arena 的目前市值為 $ 21.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ARENA 的流通量為 999.79M，總供應量是 999785481.197751，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.29K。