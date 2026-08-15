GOXY 價格 (GOXY)
GOXY (GOXY) 今日實時價格為 $ 176,839，過去 24 小時內變化了 1.73%。目前 GOXY 兌 USD 的匯率為 $ 176,839 每 GOXY。
GOXY 目前市值在 $ 176,839 排名第 #-，流通供應量為 1.00 GOXY。過去 24 小時內，GOXY 的交易價格在 $ 173,464（低點）和 $ 177,393（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 177,393，而歷史最低價為 $ 157,269。
短期表現方面，GOXY 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +11.81%。過去一天，總交易量達到 $ 2.72K。
GOXY 的目前市值為 $ 176.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.72K。GOXY 的流通量為 1.00，總供應量是 1.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 176.84K。
+0.12%
+1.73%
+11.81%
+11.81%
今天內，GOXY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +3,001.79。
在過去30天內，GOXY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，GOXY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，GOXY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +1.92485582535。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +3,001.79
|+1.73%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ +1.92485582535
|+0.00%
在 2040 年，GOXY 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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GOXY 的當前即時價格是多少？
GOXY 的價格為 NT$5551782.81081963552000，過去 24 小時內的價格波動為 1.72%。
今日可見的交易活動有多少？
各大交易所總共交易了 NT$--，顯示市場參與度活躍且流動性持續。
GOXY 市場的流動性如何？
--/100 的流動性分數反映了訂單簿的深度、大額訂單執行的效率，以及主要交易對的買賣價差之緊密程度。
每日交易區間意味著什麼？
價格在 NT$5445826.16671671552000 至 NT$5569175.39773312224000 之間的波動，突顯了當前的波動水平與盤中勢頭。
GOXY 目前在市場上的排名是多少？
它目前位居第 #4897 名，市值達 NT$5551782.81081963552000 支撐其排名。
供應量對價格穩定性有何影響？
1.0 枚代幣的流通供應量直接影響價格走勢，尤其是在需求高漲或供應稀缺的時期。
哪些因素會影響 GOXY 的流動性狀況？
流動性取決於做市商活動、交易對多樣性、交易所深度，以及 -- 網路生態系統的參與程度。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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