GOXY 今日價格

GOXY (GOXY) 今日實時價格為 $ 176,839，過去 24 小時內變化了 1.73%。目前 GOXY 兌 USD 的匯率為 $ 176,839 每 GOXY。

GOXY 目前市值在 $ 176,839 排名第 #-，流通供應量為 1.00 GOXY。過去 24 小時內，GOXY 的交易價格在 $ 173,464（低點）和 $ 177,393（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 177,393，而歷史最低價為 $ 157,269。

短期表現方面，GOXY 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +11.81%。過去一天，總交易量達到 $ 2.72K。

GOXY（GOXY）市場資訊

市值 $ 176.84K$ 176.84K $ 176.84K 成交量（24H） $ 2.72K$ 2.72K $ 2.72K 完全稀釋市值 $ 176.84K$ 176.84K $ 176.84K 流通量 1.00 1.00 1.00 總供應量 1.0 1.0 1.0

GOXY 的目前市值為 $ 176.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.72K。GOXY 的流通量為 1.00，總供應量是 1.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 176.84K。