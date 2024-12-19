governance ZIL 圖標

governance ZIL 價格 (GZIL)

USD

governance ZIL (GZIL) 實時價格圖表

$7.06
$7.06$7.06
-5.60%(1D)

今天 governance ZIL (GZIL) 的價格

今天 governance ZIL (GZIL) 的實時價格爲 7.06 USD。目前其市值爲 $ 3.96M USD。GZIL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
governance ZIL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.14K USD
- governance ZIL 當天價格變化爲 -5.64%
- 其循環供應量爲 559.97K USD

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governance ZIL (GZIL) 價格表現 USD

今天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.422443794355802
在過去30天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.1001975040
在過去60天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.8987803780
在過去90天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.045810314349435

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.422443794355802-5.64%
30天$ +2.1001975040+29.75%
60天$ +5.8987803780+83.55%
90天$ +4.045810314349435+134.23%

governance ZIL (GZIL) 價格分析

governance ZIL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 6.48
$ 6.48$ 6.48

$ 7.5
$ 7.5$ 7.5

$ 657.9
$ 657.9$ 657.9

-0.92%

-5.64%

-20.76%

governance ZIL (GZIL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

$ 2.14K
$ 2.14K$ 2.14K

559.97K
559.97K 559.97K

什麼是governance ZIL (GZIL)

gZIL is essentially a governance token, which empowers long-term token holders and frequent engagers to become a decision-maker in the Zilliqa ecosystem. This can be compared to a DAO- like structure where gZIL holders can vote and make decisions on community and partner projects powered by $ZIL.

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governance ZIL (GZIL) 資源

官網

大家還在問：關於 governance ZIL (GZIL) 的其他問題

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GZIL 兌換爲當地貨幣

1 GZIL 兌換 AUD
A$11.296
1 GZIL 兌換 GBP
5.5774
1 GZIL 兌換 EUR
6.7776
1 GZIL 兌換 USD
$7.06
1 GZIL 兌換 MYR
RM31.77
1 GZIL 兌換 TRY
247.5942
1 GZIL 兌換 JPY
¥1,106.8668
1 GZIL 兌換 RUB
730.2864
1 GZIL 兌換 INR
600.9472
1 GZIL 兌換 IDR
Rp115,737.6864
1 GZIL 兌換 PHP
416.893
1 GZIL 兌換 EGP
￡E.359.5658
1 GZIL 兌換 BRL
R$44.5486
1 GZIL 兌換 CAD
C$10.0958
1 GZIL 兌換 BDT
843.67
1 GZIL 兌換 NGN
10,979.712
1 GZIL 兌換 UAH
296.3082
1 GZIL 兌換 VES
Bs353
1 GZIL 兌換 PKR
Rs1,964.3744
1 GZIL 兌換 KZT
3,690.4738
1 GZIL 兌換 THB
฿243.7112
1 GZIL 兌換 TWD
NT$230.4384
1 GZIL 兌換 CHF
Fr6.2834
1 GZIL 兌換 HKD
HK$54.8562
1 GZIL 兌換 MAD
.د.م70.4588