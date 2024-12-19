governance ZIL 價格 (GZIL)
今天 governance ZIL (GZIL) 的實時價格爲 7.06 USD。目前其市值爲 $ 3.96M USD。GZIL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
governance ZIL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.14K USD
- governance ZIL 當天價格變化爲 -5.64%
- 其循環供應量爲 559.97K USD
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今天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.422443794355802。
在過去30天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.1001975040。
在過去60天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.8987803780。
在過去90天內，governance ZIL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.045810314349435。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.422443794355802
|-5.64%
|30天
|$ +2.1001975040
|+29.75%
|60天
|$ +5.8987803780
|+83.55%
|90天
|$ +4.045810314349435
|+134.23%
governance ZIL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.92%
-5.64%
-20.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
gZIL is essentially a governance token, which empowers long-term token holders and frequent engagers to become a decision-maker in the Zilliqa ecosystem. This can be compared to a DAO- like structure where gZIL holders can vote and make decisions on community and partner projects powered by $ZIL.
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|1 GZIL 兌換 AUD
A$11.296
|1 GZIL 兌換 GBP
￡5.5774
|1 GZIL 兌換 EUR
€6.7776
|1 GZIL 兌換 USD
$7.06
|1 GZIL 兌換 MYR
RM31.77
|1 GZIL 兌換 TRY
₺247.5942
|1 GZIL 兌換 JPY
¥1,106.8668
|1 GZIL 兌換 RUB
₽730.2864
|1 GZIL 兌換 INR
₹600.9472
|1 GZIL 兌換 IDR
Rp115,737.6864
|1 GZIL 兌換 PHP
₱416.893
|1 GZIL 兌換 EGP
￡E.359.5658
|1 GZIL 兌換 BRL
R$44.5486
|1 GZIL 兌換 CAD
C$10.0958
|1 GZIL 兌換 BDT
৳843.67
|1 GZIL 兌換 NGN
₦10,979.712
|1 GZIL 兌換 UAH
₴296.3082
|1 GZIL 兌換 VES
Bs353
|1 GZIL 兌換 PKR
Rs1,964.3744
|1 GZIL 兌換 KZT
₸3,690.4738
|1 GZIL 兌換 THB
฿243.7112
|1 GZIL 兌換 TWD
NT$230.4384
|1 GZIL 兌換 CHF
Fr6.2834
|1 GZIL 兌換 HKD
HK$54.8562
|1 GZIL 兌換 MAD
.د.م70.4588