Governance VEC 圖標

Governance VEC 價格 (GVEC)

USD

Governance VEC (GVEC) 實時價格圖表

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今天 Governance VEC (GVEC) 的價格

今天 Governance VEC (GVEC) 的實時價格爲 6.73 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GVEC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Governance VEC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.18 USD
- Governance VEC 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Governance VEC (GVEC) 價格表現 USD

今天內，Governance VEC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Governance VEC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Governance VEC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Governance VEC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
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60天$ 0--
90天$ 0--

Governance VEC (GVEC) 價格分析

Governance VEC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 6.78
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Governance VEC (GVEC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 85.18
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什麼是Governance VEC (GVEC)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Governance VEC (GVEC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Governance VEC (GVEC) 的其他問題

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GVEC 兌換爲當地貨幣

1 GVEC 兌換 AUD
A$10.768
1 GVEC 兌換 GBP
5.4513
1 GVEC 兌換 EUR
6.5281
1 GVEC 兌換 USD
$6.73
1 GVEC 兌換 MYR
RM30.2177
1 GVEC 兌換 TRY
239.4534
1 GVEC 兌換 JPY
¥1,050.6876
1 GVEC 兌換 RUB
686.3927
1 GVEC 兌換 INR
582.4815
1 GVEC 兌換 IDR
Rp110,327.8512
1 GVEC 兌換 PHP
393.7723
1 GVEC 兌換 EGP
￡E.338.5863
1 GVEC 兌換 BRL
R$40.9184
1 GVEC 兌換 CAD
C$9.6912
1 GVEC 兌換 BDT
817.6277
1 GVEC 兌換 NGN
10,466.496
1 GVEC 兌換 UAH
283.333
1 GVEC 兌換 VES
Bs363.42
1 GVEC 兌換 PKR
Rs1,875.1126
1 GVEC 兌換 KZT
3,570.265
1 GVEC 兌換 THB
฿230.9063
1 GVEC 兌換 TWD
NT$220.4748
1 GVEC 兌換 CHF
Fr6.1243
1 GVEC 兌換 HKD
HK$52.3594
1 GVEC 兌換 MAD
.د.م67.5692