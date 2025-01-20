Governance OHM 圖標

Governance OHM 價格 (GOHM)

USD

Governance OHM (GOHM) 實時價格圖表

$6,033.61
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-0.60%(1D)

今天 Governance OHM (GOHM) 的價格

今天 Governance OHM (GOHM) 的實時價格爲 6,023.09 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOHM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Governance OHM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 258.09K USD
- Governance OHM 當天價格變化爲 -0.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Governance OHM (GOHM) 價格表現 USD

今天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.761194364825
在過去30天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,027.7909191620
在過去60天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +613.5944637330
在過去90天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,754.34238058548

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -15.761194364825-0.26%
30天$ +1,027.7909191620+17.06%
60天$ +613.5944637330+10.19%
90天$ +1,754.34238058548+41.10%

Governance OHM (GOHM) 價格分析

Governance OHM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5,715.41
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$ 6,131.11
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$ 31,351
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+0.21%

-0.26%

+4.50%

Governance OHM (GOHM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 258.09K
$ 258.09K$ 258.09K

0.00
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什麼是Governance OHM (GOHM)

gOHM is the governance token for Olympus.

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Governance OHM (GOHM) 資源

官網

大家還在問：關於 Governance OHM (GOHM) 的其他問題

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GOHM 兌換爲當地貨幣

1 GOHM 兌換 AUD
A$9,636.944
1 GOHM 兌換 GBP
4,878.7029
1 GOHM 兌換 EUR
5,842.3973
1 GOHM 兌換 USD
$6,023.09
1 GOHM 兌換 MYR
RM27,043.6741
1 GOHM 兌換 TRY
214,301.5422
1 GOHM 兌換 JPY
¥940,324.8108
1 GOHM 兌換 RUB
614,294.9491
1 GOHM 兌換 INR
521,298.4395
1 GOHM 兌換 IDR
Rp98,739,164.5296
1 GOHM 兌換 PHP
352,410.9959
1 GOHM 兌換 EGP
￡E.303,021.6579
1 GOHM 兌換 BRL
R$36,620.3872
1 GOHM 兌換 CAD
C$8,673.2496
1 GOHM 兌換 BDT
731,745.2041
1 GOHM 兌換 NGN
9,367,109.568
1 GOHM 兌換 UAH
253,572.089
1 GOHM 兌換 VES
Bs325,246.86
1 GOHM 兌換 PKR
Rs1,678,153.3358
1 GOHM 兌換 KZT
3,195,249.245
1 GOHM 兌換 THB
฿206,652.2179
1 GOHM 兌換 TWD
NT$197,316.4284
1 GOHM 兌換 CHF
Fr5,481.0119
1 GOHM 兌換 HKD
HK$46,859.6402
1 GOHM 兌換 MAD
.د.م60,471.8236