Governance OHM 價格 (GOHM)
今天 Governance OHM (GOHM) 的實時價格爲 6,023.09 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOHM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Governance OHM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 258.09K USD
- Governance OHM 當天價格變化爲 -0.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.761194364825。
在過去30天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,027.7909191620。
在過去60天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +613.5944637330。
在過去90天內，Governance OHM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,754.34238058548。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -15.761194364825
|-0.26%
|30天
|$ +1,027.7909191620
|+17.06%
|60天
|$ +613.5944637330
|+10.19%
|90天
|$ +1,754.34238058548
|+41.10%
Governance OHM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.21%
-0.26%
+4.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
gOHM is the governance token for Olympus.
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|1 GOHM 兌換 AUD
A$9,636.944
|1 GOHM 兌換 GBP
￡4,878.7029
|1 GOHM 兌換 EUR
€5,842.3973
|1 GOHM 兌換 USD
$6,023.09
|1 GOHM 兌換 MYR
RM27,043.6741
|1 GOHM 兌換 TRY
₺214,301.5422
|1 GOHM 兌換 JPY
¥940,324.8108
|1 GOHM 兌換 RUB
₽614,294.9491
|1 GOHM 兌換 INR
₹521,298.4395
|1 GOHM 兌換 IDR
Rp98,739,164.5296
|1 GOHM 兌換 PHP
₱352,410.9959
|1 GOHM 兌換 EGP
￡E.303,021.6579
|1 GOHM 兌換 BRL
R$36,620.3872
|1 GOHM 兌換 CAD
C$8,673.2496
|1 GOHM 兌換 BDT
৳731,745.2041
|1 GOHM 兌換 NGN
₦9,367,109.568
|1 GOHM 兌換 UAH
₴253,572.089
|1 GOHM 兌換 VES
Bs325,246.86
|1 GOHM 兌換 PKR
Rs1,678,153.3358
|1 GOHM 兌換 KZT
₸3,195,249.245
|1 GOHM 兌換 THB
฿206,652.2179
|1 GOHM 兌換 TWD
NT$197,316.4284
|1 GOHM 兌換 CHF
Fr5,481.0119
|1 GOHM 兌換 HKD
HK$46,859.6402
|1 GOHM 兌換 MAD
.د.م60,471.8236