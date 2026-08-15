GOUT Coin 今日價格

GOUT Coin (GOUT COIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.48%。目前 GOUT COIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOUT COIN。

GOUT Coin 目前市值在 $ 32,776 排名第 #-，流通供應量為 210.00B GOUT COIN。過去 24 小時內，GOUT COIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOUT COIN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +25.50%。過去一天，總交易量達到 --。

GOUT Coin（GOUT COIN）市場資訊

市值 $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.78K$ 32.78K $ 32.78K 流通量 210.00B 210.00B 210.00B 總供應量 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

GOUT Coin 的目前市值為 $ 32.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOUT COIN 的流通量為 210.00B，總供應量是 210000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.78K。