Gotta Go Fast 今日價格

Gotta Go Fast (FAST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.38%。目前 FAST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FAST。

Gotta Go Fast 目前市值在 $ 116,563 排名第 #-，流通供應量為 1.00B FAST。過去 24 小時內，FAST 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FAST 在過去一小時內波動了 +0.42%，過去7 天內波動了 +3.81%。過去一天，總交易量達到 $ 5.20K。

Gotta Go Fast（FAST）市場資訊

市值 $ 116.56K$ 116.56K $ 116.56K 成交量（24H） $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K 完全稀釋市值 $ 116.56K$ 116.56K $ 116.56K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gotta Go Fast 的目前市值為 $ 116.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.20K。FAST 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.56K。