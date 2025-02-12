GoSleep ZZZ 價格 (ZZZ)
今天 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的實時價格爲 0.00658785 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZZZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoSleep ZZZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.35K USD
- GoSleep ZZZ 當天價格變化爲 -7.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000532016016102778。
在過去30天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003411425。
在過去60天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018687055。
在過去90天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003700769441358853。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000532016016102778
|-7.47%
|30天
|$ +0.0003411425
|+5.18%
|60天
|$ -0.0018687055
|-28.36%
|90天
|$ -0.003700769441358853
|-35.96%
GoSleep ZZZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.24%
-7.47%
-25.61%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344
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|1 ZZZ 兌換 AUD
A$0.010408803
|1 ZZZ 兌換 GBP
￡0.00527028
|1 ZZZ 兌換 EUR
€0.006324336
|1 ZZZ 兌換 USD
$0.00658785
|1 ZZZ 兌換 MYR
RM0.029381811
|1 ZZZ 兌換 TRY
₺0.237426114
|1 ZZZ 兌換 JPY
¥1.003593069
|1 ZZZ 兌換 RUB
₽0.6315771795
|1 ZZZ 兌換 INR
₹0.5716277445
|1 ZZZ 兌換 IDR
Rp107.997523704
|1 ZZZ 兌換 PHP
₱0.383017599
|1 ZZZ 兌換 EGP
￡E.0.3323570325
|1 ZZZ 兌換 BRL
R$0.037946016
|1 ZZZ 兌換 CAD
C$0.0094206255
|1 ZZZ 兌換 BDT
৳0.800160261
|1 ZZZ 兌換 NGN
₦9.8768341125
|1 ZZZ 兌換 UAH
₴0.2746474665
|1 ZZZ 兌換 VES
Bs0.395271
|1 ZZZ 兌換 PKR
Rs1.8380760285
|1 ZZZ 兌換 KZT
₸3.3339132495
|1 ZZZ 兌換 THB
฿0.2245798065
|1 ZZZ 兌換 TWD
NT$0.216344994
|1 ZZZ 兌換 CHF
Fr0.0059949435
|1 ZZZ 兌換 HKD
HK$0.0513193515
|1 ZZZ 兌換 MAD
.د.م0.0660761355