GoSleep ZZZ 圖標

GoSleep ZZZ 價格 (ZZZ)

USD

GoSleep ZZZ (ZZZ) 實時價格圖表

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-7.40%(1D)

今天 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的價格

今天 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的實時價格爲 0.00658785 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZZZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoSleep ZZZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.35K USD
- GoSleep ZZZ 當天價格變化爲 -7.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GoSleep ZZZ (ZZZ) 價格表現 USD

今天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000532016016102778
在過去30天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003411425
在過去60天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018687055
在過去90天內，GoSleep ZZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003700769441358853

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000532016016102778-7.47%
30天$ +0.0003411425+5.18%
60天$ -0.0018687055-28.36%
90天$ -0.003700769441358853-35.96%

GoSleep ZZZ (ZZZ) 價格分析

GoSleep ZZZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00612923
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$ 0.0074017
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$ 0.695713
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-1.24%

-7.47%

-25.61%

GoSleep ZZZ (ZZZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.35K
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什麼是GoSleep ZZZ (ZZZ)

What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344

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GoSleep ZZZ (ZZZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的其他問題

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ZZZ 兌換爲當地貨幣

1 ZZZ 兌換 AUD
A$0.010408803
1 ZZZ 兌換 GBP
0.00527028
1 ZZZ 兌換 EUR
0.006324336
1 ZZZ 兌換 USD
$0.00658785
1 ZZZ 兌換 MYR
RM0.029381811
1 ZZZ 兌換 TRY
0.237426114
1 ZZZ 兌換 JPY
¥1.003593069
1 ZZZ 兌換 RUB
0.6315771795
1 ZZZ 兌換 INR
0.5716277445
1 ZZZ 兌換 IDR
Rp107.997523704
1 ZZZ 兌換 PHP
0.383017599
1 ZZZ 兌換 EGP
￡E.0.3323570325
1 ZZZ 兌換 BRL
R$0.037946016
1 ZZZ 兌換 CAD
C$0.0094206255
1 ZZZ 兌換 BDT
0.800160261
1 ZZZ 兌換 NGN
9.8768341125
1 ZZZ 兌換 UAH
0.2746474665
1 ZZZ 兌換 VES
Bs0.395271
1 ZZZ 兌換 PKR
Rs1.8380760285
1 ZZZ 兌換 KZT
3.3339132495
1 ZZZ 兌換 THB
฿0.2245798065
1 ZZZ 兌換 TWD
NT$0.216344994
1 ZZZ 兌換 CHF
Fr0.0059949435
1 ZZZ 兌換 HKD
HK$0.0513193515
1 ZZZ 兌換 MAD
.د.م0.0660761355