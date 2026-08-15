Gorbagana 今日價格

Gorbagana (GOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.89%。目前 GOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOR。

Gorbagana 目前市值在 $ 478,269 排名第 #-，流通供應量為 999.82M GOR。過去 24 小時內，GOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.056621，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOR 在過去一小時內波動了 -0.74%，過去7 天內波動了 +3.05%。過去一天，總交易量達到 $ 354.47K。

Gorbagana（GOR）市場資訊

市值 $ 478.27K$ 478.27K $ 478.27K 成交量（24H） $ 354.47K$ 354.47K $ 354.47K 完全稀釋市值 $ 478.27K$ 478.27K $ 478.27K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 總供應量 999,817,411.451709 999,817,411.451709 999,817,411.451709

Gorbagana 的目前市值為 $ 478.27K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 354.47K。GOR 的流通量為 999.82M，總供應量是 999817411.451709，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 478.27K。