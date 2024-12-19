GooseFX 圖標

GooseFX 價格 (GOFX)

USD

GooseFX (GOFX) 實時價格圖表

$0.00474291
$0.00474291$0.00474291
-2.70%(1D)

今天 GooseFX (GOFX) 的價格

今天 GooseFX (GOFX) 的實時價格爲 0.00474191 USD。目前其市值爲 $ 1.59M USD。GOFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GooseFX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.36K USD
- GooseFX 當天價格變化爲 -2.72%
- 其循環供應量爲 336.14M USD

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GooseFX (GOFX) 價格表現 USD

今天內，GooseFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000132645176059985
在過去30天內，GooseFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012423206
在過去60天內，GooseFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013027079
在過去90天內，GooseFX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000937580038573747

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000132645176059985-2.72%
30天$ +0.0012423206+26.20%
60天$ +0.0013027079+27.47%
90天$ +0.000937580038573747+24.65%

GooseFX (GOFX) 價格分析

GooseFX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00442182
$ 0.00442182$ 0.00442182

$ 0.0050426
$ 0.0050426$ 0.0050426

$ 0.414305
$ 0.414305$ 0.414305

+0.08%

-2.72%

+24.29%

GooseFX (GOFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 14.36K
$ 14.36K$ 14.36K

336.14M
336.14M 336.14M

什麼是GooseFX (GOFX)

GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.

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GooseFX (GOFX) 資源

官網

大家還在問：關於 GooseFX (GOFX) 的其他問題

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GOFX 兌換爲當地貨幣

1 GOFX 兌換 AUD
A$0.007587056
1 GOFX 兌換 GBP
0.0037461089
1 GOFX 兌換 EUR
0.0045522336
1 GOFX 兌換 USD
$0.00474191
1 GOFX 兌換 MYR
RM0.021338595
1 GOFX 兌換 TRY
0.1662987837
1 GOFX 兌換 JPY
¥0.7434366498
1 GOFX 兌換 RUB
0.4905031704
1 GOFX 兌換 INR
0.4036313792
1 GOFX 兌換 IDR
Rp77.7362170704
1 GOFX 兌換 PHP
0.2800097855
1 GOFX 兌換 EGP
￡E.0.2415054763
1 GOFX 兌換 BRL
R$0.0299214521
1 GOFX 兌換 CAD
C$0.0067809313
1 GOFX 兌換 BDT
0.566658245
1 GOFX 兌換 NGN
7.374618432
1 GOFX 兌換 UAH
0.1990179627
1 GOFX 兌換 VES
Bs0.2370955
1 GOFX 兌換 PKR
Rs1.3193890384
1 GOFX 兌換 KZT
2.4787386143
1 GOFX 兌換 THB
฿0.1636907332
1 GOFX 兌換 TWD
NT$0.1547759424
1 GOFX 兌換 CHF
Fr0.0042202999
1 GOFX 兌換 HKD
HK$0.0368446407
1 GOFX 兌換 MAD
.د.م0.0473242618